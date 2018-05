Italie: deux morts, des blessés dans un déraillement de train (médias)

Rome - Deux personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées dans un déraillement de train qui s'est produit dans la nuit de mercredi à jeudi dans le nord de l'Italie, non loin de Turin, ont annoncé les médias italiens.Le train a déraillé après avoir heurté un gros poids lourd qui s'était arrêté à un passage à niveau peu avant le passage du convoi, dont trois wagons sont couchés hors des rails, selon des images des chaînes de télévision."A 23H20 (21H20 GMT) le train régional 10027 Turin-Ivrea a heurté un poids lourd qui après avoir enfoncé les barrières d'un passage à niveau qui fonctionnait s'est arrêté sur les rails. Selon les premières informations, le conducteur du train est décédé et plusieurs passagers ont été blessés", indique un premier communiqué de la société gestionnaire du réseau ferré RFI.Selon l'agence AGI, la deuxième victime est un passager, transporté par hélicoptère dans un hôpital de Turin, mais qui n'a pas survécu à ses blessures.Une autre personne, une passagère, est dans un état grave avec un traumatisme crânien, mais elle serait consciente, selon la même source.Le quotidien La Stampa de Turin indique, selon des témoignages sur place, que l'accident s'est produit car le poids lourd, immatriculé en Lituanie, était un "convoi exceptionnel", transportant un chargement particulièrement grand.La camionnette qui le précède est passé normalement au passage à niveau, mais quand les barrières ont commencé à s'abaisser, le poids lourd qui était une dizaine de mètres derrière la camionnette n'a pas réussi à freiner à temps et s'est arrêté sur les rails, selon la même source.(©AFP / 24 mai 2018 03h53)