Italie: deux morts, des blessés dans un déraillement de train (médias)

Rome - Deux personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées dans un déraillement de train qui s'est produit dans la nuit de mercredi à jeudi dans le nord de l'Italie, non loin de Turin, ont annoncé les médias italiens.Le train a déraillé après avoir heurté un gros poids lourd qui s'était arrêté à un passage à niveau peu avant le passage du convoi, dont trois wagons sont couchés hors des rails, selon des images des chaînes de télévision."A 23H20 (21H20 GMT) le train régional 10027 Turin-Ivrea a heurté un poids lourd qui, après avoir enfoncé les barrières d'un passage à niveau qui fonctionnait, s'est arrêté sur les rails. Selon les premières informations, le conducteur du train est décédé et plusieurs passagers ont été blessés", indique un premier communiqué de la société gestionnaire du réseau ferré RFI.Selon les médias, la deuxième victime est un homme qui se trouvait dans une camionnette accompagnant le poids lourd.Le quotidien La Stampa de Turin précise, selon des témoignages sur place, que l'accident s'est produit car le poids lourd, immatriculé en Lituanie, était un "convoi exceptionnel", transportant un chargement particulièrement grand.La camionnette qui le précèdait aurait franchi normalement le passage à niveau, mais quand les barrières ont commencé à s'abaisser, le poids lourd, qui était une dizaine de mètres derrière la camionnette, n'a pas réussi à freiner à temps et s'est arrêté sur les rails, selon la même source.Plusieurs autres personnes ont été hospitalisées dont quatre dans un état grave, selon les médias."Tout s'est produit en un instant, j'ai senti le train freiné à l'improviste puis un choc terrible. D'un seul coup je me suis trouvé dans l'enfer, autour de moi tout était noir", a raconté Paolo Malgioglio, 23 ans, cité dans le Corriere della Sera.En avril 2017, un autre accident de train dans le nord de l'Italie avait fait deux morts et entraîné la fermeture provisoire de la principale ligne ferroviaire entre la péninsule et l'Autriche.En juillet 2016, la collision de deux trains dans le sud de l'Italie s'était soldée par un bilan beaucoup plus lourd, 23 morts et 52 blessés.