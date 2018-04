Italie: ouvertures en faveur d'un axe M5S-Parti démocrate

Rome - Le Mouvement 5 étoiles (M5S, antisystème) et le Parti démocrate (PD, centre gauche), longtemps à couteaux tirés, se sont dit mardi prêts à discuter d'un programme gouvernemental commun, après avoir officiellement enterré l'option d'une alliance M5S/extrême droite.Et en cas d'échec de ce nouvel axe, le M5S s'est déclaré favorable à de nouvelles élections.Sorti laminé des législatives du 4 mars qui n'ont pas donné de majorité claire, le PD se refusait à toute alliance pour ne pas servir de "béquille" à qui que ce soit, mais s'est dit mardi "disposé à réfléchir" à un accord avec le M5S.Pour cela, le PD a exigé que le chef de file du M5S, Luigi Di Maio, mette définitivement fin aux tractations qu'il menait depuis des semaines avec la Ligue de Matteo Salvini (extrême droite)."Je veux dire ici officiellement que pour moi, toute discussion avec la Ligue s'achève ici", a déclaré M. Di Maio mardi soir, après s'être entretenu avec le président de la Chambre des députés, Roberto Fico.Celui ci a été chargé par le président Sergio Mattarella d'explorer l'axe M5S-PD après l'échec la semaine dernière de l'hypothèse M5S-coalition de droite."Cela fait environ 50 jours que nous avons essayé par tous les moyens de signer un contrat de gouvernement pour changer le pays avec Salvini et la Ligue, mais ils ont décidé de se condamner à ne compter pour rien" en restant alliés à Silvio Berlusconi, que le M5S considère comme l'incarnation de tous les maux de la vieille classe politique, a expliqué M. Di Maio.Désormais, M. Di Maio se tourne vers le PD, en reconnaissant "des différences profondes" mais en évoquant les "batailles historiques" du M5S d'une manière plus proche de la gauche. Ainsi la "lutte contre l'immigration" qu'il disait vouloir mener avec la Ligue est devenue "la lutte contre le business de l'immigration".- Majorité très serrée -Devenu le premier parti d'Italie avec plus de 32% des voix, le M5S revendique le droit de gouverner, tout comme la coalition droite/extrême droite, arrivée en tête avec 37% des voix et au sein de laquelle M. Salvini (17%) a désormais supplanté M. Berlusconi (14%).Une alliance entre le M5S et le PD, qui est tombé à 19%, ne disposerait que d'une majorité très serrée au Parlement, en particulier au Sénat.Or, l'idée provoque des remous au sein des deux partis. Plusieurs personnalités des deux côtés s'y sont opposés, en particulier au sein du PD, où beaucoup ont rappelé la violence des attaques du M5S contre leur formation pendant ses années au pouvoir.Le secrétaire général du PD par intérim, Maurizio Martina, a pris soin d'assurer que les instances dirigeantes et les poids-lourds du PD seraient consultés sur cette option. Parallèlement, M. Di Maio a expliqué qu'en cas d'accord, il devrait être validé par les militants du M5S via un vote sur internet.(©AFP / 24 avril 2018 18h18)