Italie: procès truqués, des magistrats et des avocats arrêtés dont un du groupe Eni

ENI

ROYAL DUTCH SHELL PLC

Rome - Une quinzaine de personnes, dont des magistrats et des avocats, ont été arrêtés et accusé d'avoir "ajusté" certains procès afin de favoriser leurs intérêts ou ceux de leurs clients, dont le groupe énergétique Eni, a-t-on appris mercredi de sources judiciaires.Un des avocats de l'Eni, Piero Amara, figure parmi les personnes arrêtées dans le cadre de cette affaire dans laquelle un des responsables du groupe est également impliqué.La police financière italienne a perquisitionné mardi les bureaux de Massimo Mantovani, ex-directeur du service juridique de l'Eni et aujourd'hui un des membres de sa direction, a-t-on appris de mêmes sources.Les enquêteurs veulent vérifier si ces deux personnes ont cherché à lancer la justice italienne sur de fausses pistes afin d'épargner le groupe Eni et son directeur général Claudio Descalzi, des accusations de corruption dans le cadre d'un contrat pétrolier au Nigeria.L'Eni a confirmé dans un communiqué la perquisition dans les bureaux et au domicile de M. Mantovani, soulignant avoir "confiance dans l'honnêté des actions menées par ses dirigeants dans le cadre de cette affaire"."L'Eni, qui ne fait pas l'objet d'une enquête, espère que la clarté se fasse au plus vite sur les faits qui font l'objet de cette enquête", ajoute le groupe dans ce communiqué.Les compagnies pétrolières Eni et Shell comparaîtront à partir du 5 mars devant le tribunal de Milan, pour des soupçons de corruption lors de l'attribution d'un contrat concernant un bloc offshore au Nigeria.Parmi les prévenus figurent l'actuel patron d'Eni, son prédécesseur, Paolo Scaroni, de même que d'autres dirigeants et cadres de Shell et du groupe italien, ainsi que l'ex-ministre nigérian du Pétrole, Dan Etete.La justice soupçonne le versement de pots-de-vin lors de l'attribution par le gouvernement nigérian à Eni et Shell d'un contrat de 1,3 milliard de dollars (1,1 milliard d'euros) pour la concession offshore OPL-245 en 2011.ob/ljm/spi(©AFP / 07 février 2018 08h58)