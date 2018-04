Rome - Une vingtaine de personnes proches de Matteo Messina Denaro, recherché depuis 25 ans et considéré comme le chef suprême de Cosa Nostra, la mafia sicilienne, ont été arrêtées jeudi, a annoncé la police italienne."Cette opération s'inscrit dans une enquête plus large dont l'objectif est de capturer le fugitif Matteo Messina Denaro, y compris à travers l'affaiblissement progressif des circuits criminels sur lesquels il s'appuie et l'assèchement de leurs ressources économiques", a expliqué la police dans un communiqué.Ces personnes arrêtées, soupçonnées d'association mafieuse, d'extorsion ou encore de port d'armes, font également partie d'un réseau de transmission des ordres de Messina Denaro à travers les traditionnels "pizzini", ces petits papiers contenant des messages souvent codés.Parmi les personnes arrêtées figurent cinq chefs mafieux locaux, installés dans l'ouest de la Sicile, ainsi que deux beaux-frères de Matteo Messina Denaro, l'un des deux étant également à la tête d'une famille mafieuse.Illustration de l'emprise des chefs mafieux, dans une conversation téléphonique enregistrée par les enquêteurs et citée par les médias italiens, un homme estime qu'il faudrait ériger des statues à Matteo Messina Denaro et à son père Francesco, un "parrain" mort en 1998, au même niveau que celles du saint Padre Pio, objet d'une intense dévotion populaire dans le sud de l'Italie.Un autre mafieux mis sur écoute salue le meurtre d'un garçon de 15 ans, maintenu en captivité pendant deux ans puis assassiné en 1996 et dissout dans l'acide pour tenter d'empêcher son père de collaborer avec la justice. "Il a bien fait", dit-il à propos du chef Giovanni Brusca, qui a donné l'ordre de tuer l'adolescent."Cette opération est très importante car elle a permis d'arrêter les principaux colonels" du boss recherché, a assuré à la presse Alessandro Giuliano, un haut responsable de la police.Depuis les années 2000, la police italienne multiplie les arrestations et les saisies dans son entourage, dans une stratégie d'isolement qui n'a pour l'instant pas porté ses fruits.Matteo Messina Denaro, qui aura 56 ans la semaine prochaine, est recherché depuis 1993. Il est désormais considéré comme le successeur des grands dirigeants historiques de Cosa Nostra, Toto Riina et Bernardo Provenzano, morts en prison en 2016 et 2017.Ancienne gâchette de Cosa Nostra, il a déjà été condamné par contumace à la réclusion criminelle à perpétuité pour meurtres. Mais la seule photo connue de lui remonte au début des années 1990.(©AFP / 19 avril 2018 11h53)