Italie: vainqueurs et perdants des élections

Rome - De nombreuses personnalités de la politique italienne ont été punies par le vote, battues parfois sèchement au scrutin majoritaire dans leur circonscription, même si beaucoup d'entre elles devraient quand même être élues sur les listes de la proportionnelle.La loi électorale italienne prévoit en effet l'élection d'un gros tiers des députés et sénateurs au scrutin majoritaire à un tour: le candidat obtenant le plus de voix dans sa circonscription est élu.Les autres sièges sont répartis à la proportionnelle au sein des listes présentées dans des circonscriptions élargies. Pour assurer l'élection de ses poids-lourds, un parti peut présenter une même personne sur cinq listes.Sans préjuger d'une élection à la proportionnelle, de nombreux ténors ont été balayés dans leur circonscription.C'est le cas de Pietro Grasso, président sortant du Sénat et chef de la formation de gauche Liberi e uguali (LEU, Libres et égaux): à Palerme (Sicile), cet ancien magistrat antimafia respecté n'a recueilli que 5,8% des voix.La présidente sortante de la Chambre des députés, Laura Boldrini, elle aussi candidate de LEU, a connu le même sort à Milan: cible régulière de dures attaques aux relents machistes, elle n'a obtenu que 5,8% des voix.Même déconvenue pour un autre ténor de LEU, Massimo D'Alema, ancien chef du gouvernement, qui n'a recueilli que 3,9% des voix dans son fief des Pouilles (sud).Plusieurs membres du gouvernement de Paolo Gentiloni (centre gauche) ont aussi perdu leur circonscription.Ainsi le ministre de l'Intérieur Marco Minniti, crédité du ralentissement du flux de migrants arrivant en Italie grâce aux accords controversés avec les autorités et des milices libyennes, n'est arrivé que troisième, avec un score honorable de 27,7%.Même sort pour la ministre de la Défense Roberta Pinotti, ou celui de la Culture Dario Franceschini. Ou encore pour Lucia Annibali, avocate au visage brûlé à l'acide sur ordre d'un ex-amant et qui lutte contre les violences faites aux femmes.Le chef du gouvernement sortant, Paolo Gentiloni, remporte en revanche haut la main son siège à Rome avec un score frôlant les 42%.Le ministre des Finances, Pier Carlo Padoan, est également élu avec plus de 36% des voix dans la région de Sienne, en Toscane, siège de la banque BMPS dont il a mené le sauvetage public.Matteo Renzi, le patron du Parti démocrate (PD, centre gauche) considéré comme responsable de la débâcle de son parti, est lui aussi aussi largement réélu dans son fief de Florence avec près de 44% des voix.Et l'ancienne ministre des Affaires étrangères Emma Bonino, l'une des personnalités politiques les plus populaires du pays, a été élue sénatrice à Rome avec 39% des voix, sans parvenir à tirer son mouvement "+ d'Europe+ jusqu'au seuil de 3% au niveau national.Mais ce score est encore loin du carton de Luigi Di Maio, chef de file du Mouvement 5 Etoiles (eurosceptique) qui a recueilli plus de 60% des voix dans sa circonscription près de Naples.(©AFP / 05 mars 2018 19h25)