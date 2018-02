Italo (trains) racheté par le fonds américain GIP pour 1,98 milliard d'euros

Les actionnaires de l'opérateur privé Italo-NTV, qui exploite des trains à grande vitesse en Italie, ont accepté une offre de rachat du fonds américain GIP (Global Infrastructure Partners) pour 1,98 milliard d'euros, renonçant ainsi à s'introduire sur la Bourse de Milan.Créé en 2006 par un groupe d'entrepreneurs italiens dont l'ex-patron de Ferrari Luca Cordero di Montezemolo et Diego della Valle (patron de Tod's), Italo-NTV est entré en service en 2012, devenant le premier opérateur privé italien sur le réseau ferroviaire à grande vitesse.L'Italie est encore aujourd'hui le seul pays européen à avoir ouvert à la concurrence ce segment.GIP avait présenté une offre de 1,9 milliard d'euros lundi, qu'il a relevée mercredi soir à 1,98 milliard d'euros, alors que les actionnaires hésitaient entre l'entrée en Bourse et ce rachat.Cette offre a été jugée généreuse par les observateurs, qui estimaient que la valorisation en Bourse risquait d'être moins élevée. Elle a finalement remporté la faveur des actionnaires.Italo-NTV (Nuovo trasporto viaggiatori) avait déposé le 23 janvier une demande d'introduction sur la place financière milanaise, en voulant placer sur le marché jusqu'à 40% de son capital. L'opération devait débuter avant la fin du mois.L'opérateur a le vent en poupe. Il a réalisé l'an passé un chiffre d'affaires de 454,9 millions d'euros, en hausse de 24,8% sur un an, avec 13 millions de passagers. Son Ebitda ajusté a lui progressé de 64%, à 155,7 millions d'euros. Il affiche un endettement de quelque 450 millions d'euros.GIP est de son côté le plus grand fonds spécialisé dans les infrastructures au monde et gère un patrimoine de plus de 40 milliards de dollars. Il contrôle notamment l'aéroport de Gatwick, d’Édimbourg, le port de Melbourne ou la société ferroviaire australienne de transport de marchandises Pacific National.Il ne détenait pas encore jusqu'ici d'investissements dans le secteur du transport ferroviaire en Europe.GIP a précisé qu'il souhaitait maintenir à leur poste l'actuel président Montezemolo et son directeur général Flavio Cattaneo. Ces derniers ne se sont pas encore exprimés à ce sujet.Le fonds américain laisse aussi aux actionnaires actuels la possibilité de contrôler encore 25% du capital de l'opérateur à l'issue de l'opération.Parmi les actionnaires les plus importants d'Italo figurent la banque Intesa Sanpaolo (18,81%), M. Della Valle (17,14%), l'assureur Generali (14,31%), le fonds d'investissement Peninsula (12,59%), M. Cordero di Montezemolo (12,71%) ou encore M. Cattaneo (5,83%). La SNCF, qui a détenu jusqu'à 20% d'Italo, s'est quasiment désengagée du groupe en 2015.Mardi, le patron d'Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, avait souligné que la banque cherchait à réaliser "la meilleure valorisation possible" de sa participation, après avoir soutenu Italo à ses débuts et dans ses moments difficiles, alors qu'elle subissait des pertes. Il avait noté qu'il n'était pas gestionnaire "d'une société de trains".Tout en jugeant "très positif" l'intérêt de GIP, les ministres de l'Economie Pier Carlo Padoan et du Développement économique Carlo Calenda avaient exprimé de leur côté leur préférence pour l'entrée en Bourse d'Italo, estimant que la cotation "représenterait le couronnement parfait d'une histoire à succès".Après la décision des actionnaires, M. Calenda a déclaré jeudi que "c'était leur droit d'en avoir décidé autrement", en soulignant que GIP était un fonds "très sérieux".M. Padoan avait pour sa part noté mardi que si l'offre de GIP était acceptée, ce ne serait "pas un morceau de l'Italie qui s'en va, mais un investissement étranger qui arrive en Italie".La péninsule s'alarme régulièrement des acquisitions d'entreprises nationales par des groupes étrangers, notamment français.(©AFP / 08 février 2018 14h19)