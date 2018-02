JO-2018: Ivanka Trump en Corée du Sud pour la clôture des jeux Olympiques

La fille et conseillère du président américain, Ivanka Trump, est arrivée vendredi en Corée du Sud pour assister notamment dimanche à la cérémonie de clôture des jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang."Nous sommes très, très heureux d'assister aux jeux Olympiques d'hiver de 2018, d'encourager la Team USA et de réaffirmer notre engagement fort et durable en faveur des habitants de la République de Corée", a-t-elle dit après son arrivée à bord d'un vol commercial à l'aéroport d'Incheon.La Maison blanche avait annoncé que Donald Trump avait chargé sa fille de diriger la délégation officielle américaine aux JO.Pyongyang enverra de son côté dimanche au Sud une délégation officielle de huit membres emmenée par le général Kim Yong Chol. Mais les émissaires américains et nord-coréens ne devraient pas se rencontrer.(©AFP / 23 février 2018 10h04)