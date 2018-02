Une centaine de pom-pom girls nord-coréennes ont multiplié chants, encouragements et applaudissements, agitant des drapeaux de l'unification coréenne, lors de la première session des épreuves olympiques de short-track, sport populaire en Corée du Sud, samedi à Gangneung.Anoraks et pantalons rouges aux couleurs de la Corée du Nord, elles sont arrivées en cortège ordonné à la patinoire de Gangneung, ville côtière accueillant les sports de glace, à une trentaine de minutes des sites recevant les disciplines de montagne.Une fois en place, sous les ordres d'une chef de choeur, les pom-pom girls ont chanté, applaudi, encouragé sans répit, parfois en brandissant le drapeau de l'unification coréenne, silhouette bleu clair de la péninsule sur fond blanc, toujours en bougeant parfaitement en rythme et tout sourire. Elles ont même invité, avec succès, les spectateurs à faire une "ola".Selon des spectateurs installés en tribunes à proximité, le groupe de Nord-Coréennes a notamment scandé "La Corée du Nord et la Corée du Sud ne font qu'une", invitant le public à lui répondre, ce qu'ont fait certains.Au cours de la session, sont ensuite arrivés le président sud-coréen Moon Jae-in et le vice-président américain Mike Pence.Vendredi, les pom-pom girls envoyées par le Nord avaient assisté à la cérémonie d'ouverture des JO-2018, qui se veulent être les "Jeux de la paix" entre deux pays qui n'ont pas signé d'armistice après la guerre de Corée en 1953. Les délégations des deux Corées avaient défilé ensemble.(©AFP / 10 février 2018 16h19)