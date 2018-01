JO-2018: arrivée en Corée du Sud des hockeyeuses nord-coréennes

Plusieurs joueuses nord-coréennes de hockey sur glace qui doivent participer le mois prochain aux jeux Olympiques d'hiver sont arrivées jeudi en Corée du Sud pour former une équipe commune avec leurs partenaires sud-coréennes, a annoncé le ministère de l'Unification.Les joueuses ont franchi la frontière par la route près de la zone industrielle intercoréenne de Kaesong, en compagnie d'une délégation sportive chargée de préparer l'arrivée des autres athlètes nord-coréens pour les JO de Pyeongchang du 9 au 25 février.A la suite de longues discussions entre les deux Etats encore officiellement en guerre et d'un accord annoncé le 9 janvier, la Corée du Nord, qui avait boycotté les JO d'été de Séoul en 1988, défilera à Pyeongchang aux côtés de son voisin du Sud, lors de la cérémonie d'ouverture.Les deux Corées ont déjà défilé ensemble lors des cérémonies d'ouverture des JO en 2000 à Sydney, en 2004 à Athènes et en 2006 à Turin.Cette apparente détente entre les deux Etats intervient dans un contexte de fortes tensions dans la péninsule, exacerbées par les multiples tirs de missiles et essais nucléaires menés par le Nord et le renforcement des sanctions internationales à son encontre.(©AFP / 25 janvier 2018 05h16)