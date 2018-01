JO-2018: la Corée du Nord propose d'envoyer au Sud 200 pom-pom girls

Séoul - La Corée du Nord propose d'envoyer plus de 200 pom-pom girls au jeux Olympiques d'hiver au Sud et de participer aux jeux Paralympiques, a annoncé Séoul mercredi, au moment où les deux parties discutent du nombre d'athlètes qui feront également le voyage à Pyeongchang.Le Nord a accepté la semaine dernière de dépêcher une délégation composée de sportifs, de hauts responsables ou encore d'artistes aux JO qui s'ouvriront le 9 février à Pyeongchang.Séoul cherche de longue date à présenter cet événement comme les "Jeux de la paix" dans un contexte de tensions exacerbées autour des programmes nucléaire et balistique nord-coréens. Le dialogue qui vient de s'ouvrir témoigne d'un apaisement notable des relations."Les relations intercoréennes sont tendues depuis près de 10 ans", a déclaré le chef de la délégation nord-coréenne Jon Jong-Su, au début des entretiens à Panmunjom, village frontalier où fut signé le cessez-le-feu de la guerre (1950-53). "Nous espérons que des relations peuvent être nouées".Trois représentants de chacune des Corées participaient aux entretiens. Ces questions seront ensuite discutées lors de la réunion des deux pays samedi à Lausanne avec le Comité international olympique (CIO). Celui-ci doit donner son feu vert à la participation d'athlètes nord-coréens qui ont échoué à se qualifier ou raté la date-limite pour s'enregistrer.D'après le ministère sud-coréen de l'Unification, le Nord a proposé d'envoyer 230 pom-pom girls aux JO et de participer aux jeux Paralympiques qui auront lieu en mars.Lundi, les deux Corées sont déjà convenues de la venue au Sud d'un orchestre nord-coréen fort de 140 membres, qui donnera des concerts à Séoul ainsi que dans les sites olympiques.Après des mois de tensions, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un a surpris son monde le 1er janvier en évoquant une présence nord-coréenne à Pyeongchang. Le Sud a rapidement saisi cette main tendue.Séoul propose une équipe commune de hockeyeuses sur glace ainsi que des apparitions conjointes aux cérémonies d'ouverture et de clôture.Mais cette suggestion a été fraîchement accueillie en Corée du Sud, où certains ont accusé le gouvernement de vouloir sacrifier les hockeyeuses sur l'autel de la politique. Des dizaines de milliers de personnes ont signé des pétitions en ligne sur le site de la présidence pour demander au président Moon Jae-In de renoncer à ce projet.(©AFP / 17 janvier 2018 08h04)