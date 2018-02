JO-2018: le président du CIO Thomas Bach se rendra en Corée du Nord après les Jeux

Le président du Comité international olympique, Thomas Bach, se rendra en Corée du Nord après les Jeux olympiques qui se tiennent à Pyeongchang en Corée du Sud, à une date qui reste à fixer, a indiqué lundi à l'AFP un porte-parole du CIO.Cette visite en Corée du Nord "était prévue" dans l'accord signé le 20 janvier entre le CIO et les deux Corées et qui a entériné la participation de sportifs nord-coréens aux JO de Pyeongchang (9-25 février), a ajouté le porte-parole."Il n'y a pas de date encore prévue", a précisé ce porte-parole.Qualifiés de Jeux "historiques" par Thomas Bach, les JO de Pyeongchang sont placés sous le signe de la paix et du rapprochement entre les deux Corées.A l'issue de longues négociations débutées dans la péninsule et validées par un sommet olympique, le Nord, qui avait boycotté les JO d'été de 1988 à Séoul, a cette fois envoyé 22 sportifs et une délégation de hauts responsables à la cérémonie d'ouverture.Cette délégation officielle était emmenée par Kim Yong Nam, officiellement le chef de l'Etat et à ce titre le plus haut responsable nord-coréen ayant jamais foulé le sol sud-coréen.La vedette de la délégation était toutefois Kim Yo Jong, la sœur du numéro un Kim Jong Un, également présente à la cérémonie d'ouverture.Samedi, lors d'une rencontre avec le président sud-coréen Moon Jae-in, elle a formellement transmis à ce dernier une invitation à venir à Pyongyang, au Nord de la part du leader nord-coréen.Autre symbole de ce rapprochement qui intervient après une année de fortes tensions dans la péninsule liées au programme balistique et nucléaire nord-coréen, une équipe unifiée coréenne participe au tournoi féminin de hockey sur glace des JO.(©AFP / 12 février 2018 10h50)