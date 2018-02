JO: La Corée du Nord n'a pas l'intention de rencontrer les USA au Sud (agence)

Séoul - La Corée du Nord n'a aucune intention de rencontrer des responsables américains pendant les jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang en Corée du Sud, a annoncé jeudi l'agence de presse officielle KCNA."Nous le déclarons clairement par la présente. Nous n'avons pas la moindre intention de rencontrer des responsables américains pendant notre visite au Sud", a dit Cho Yong-Sam, un haut responsable du ministère nord-coréen des Affaires étrangères, cité par KCNA."Nous n'avons jamais mendié un dialogue avec les Etats-Unis, et nous ne le ferons jamais", a-t-il poursuivi.Mais ses commentaires n'ont pas exclu une rencontre, comme l'avait fait Mike Pence, qui est attendu en Corée du Sud jeudi.Le vice-président américain et Kim Yong-Nam, qui est protocolairement le chef de l'Etat de la Corée de Nord et mène sa délégation au Sud, doivent assister à la cérémonie d'ouverture des Jeux à Pyeongchang vendredi. Une réception pour les chefs d'Etats organisée en amont pourrait les voir réunis.Mike Pence avait étrillé la Corée du Nord, en annonçant à Tokyo mercredi que les Etats-Unis s'apprêtaient à dévoiler les sanctions "économiques les plus dures jamais prises" contre le pays.Il avait ajouté que les Etats-Unis "ne permettraient pas à la propagande de la Corée du Nord de prendre en otage le message et l'image des jeux Olympiques", alors que le pays surfe sur la vague des Jeux, en envoyant au Sud une troupe d'artistes, des centaines de pom-pom girls, ainsi que la soeur du leader Kim Jong-Un.En entamant sa tournée en Asie pré-Jeux Olympiques, le vice-président Pence avait déclaré : "Je n'ai pas sollicité une rencontre, mais nous verrons ce qu'il se passera".(©AFP / 08 février 2018 00h47)