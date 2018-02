JO: la soeur de Kim Jong-Un attendue en Corée du Sud

La soeur du dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un se rendra en Corée du Sud pour les jeux Olymiques d'hiver de Pyeongchang, a annoncé mercredi le ministère sud-coréen de l'Unification.Kim Yo-Jong, haute dirigeante du parti unique, fera partie d'une délégation de haut rang attendue vendredi au Sud et emmenée par le chef d'Etat honorifique de la Corée du Nord.La soeur du dirigeant nord-coréen, qui approcherait la trentaine, a été promue en octobre au bureau politique du Parti des travailleurs de Corée, l'instance de prise de décision présidée par son frère.On l'a souvent vue accompagner son frère en "visite d'orientation sur le terrain" et elle était en charge des opérations de propagande du parti au pouvoir.Diriger la Corée du Nord a toujours été une affaire de famille. Kim Jong-Un est le troisième du nom à présider sur les destinées du pays, après son père Kim Jong-Il et son grand-père Kim Il-Sung, le fondateur de la Corée du Nord.Le frère et la soeur sont nés de l'union de Kim Jong-Il et de sa troisième conjointe, l'ancienne danseuse Ko Yong-Hui.(©AFP / 07 février 2018 09h17)