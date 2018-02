Janet Yellen (Fed) va rejoindre la Brookings Institution

La présidente de la Réserve fédérale américaine Janet Yellen, qui termine samedi son mandat à la Fed, va rejoindre le prestigieux centre d'études Brookings Institution, selon un communiqué vendredi.Elle va y retrouver une kyrielle d'économistes prestigieux dont son prédécesseur à la banque centrale Ben Bernanke, indique Brookings."La présidente Yellen a rendu un grand service au pays. L'économie et le peuple américain étaient entre de bonnes mains lorsqu'elle tenait les rênes de notre banque centrale", a affirmé John Allen le président du centre d'études."Mme Yellen va continuer ce service à travers ses activités et sa recherche à Brookings", a-t-il poursuivi.La première femme à avoir dirigé la puissante banque centrale, Janet Yellen, 71 ans, une démocrate nommée par Barack Obama, conclut son mandat de quatre ans samedi.Elle a auparavant été vice-présidente de la banque centrale de 2010 à 2014 et présidente de l'antenne régionale de San Francisco de 2004 à 2010. Elle a aussi enseigné dans plusieurs universités, notamment à Université de Californie à Berkeley.Elle est remplacée à la tête de la Fed par un républicain modéré Jerome Powell, un avocat d'affaires de 64 ans, choisi par Donald Trump.M. Powell qui prend ses fonctions lundi est déjà membre du directoire de la banque centrale depuis cinq ans.(©AFP / 02 février 2018 17h35)