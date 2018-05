Japon: Roche demande une homologation pour de nouvelles utilisations d'Actemra

Bâle (awp) - La filiale japonaise de Roche, Chugai, a déposé une demande d'homologation pour des utilisations supplémentaires d'Actemra auprès du ministère japonais de la santé. Le médicament devrait pouvoir être utilisé pour les patients atteints par la maladie de Still chez l'adulte, une forme rare d'arthrite, a souligné la société jeudi.La maladie de Still est un rhumatisme inflammatoire rare, caractérisé principalement par des pics de fièvre au cours desquels surviennent des éruptions cutanées, accompagnés ou non de douleurs articulaires.ra/rw/ol/al(AWP / 24.05.2018 09h31)