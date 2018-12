Japon: bientôt la disparition des "pagers", petits messagers de poche

NTT - NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE

Tokyo - Les "pagers", petits messagers de poche tombés depuis longtemps en désuétude, continuent à avoir une poignée d'adeptes au Japon, mais ces irréductibles vont bientôt devoir se passer de ces appareils nés il y a cinq décennies dans l'archipel."Il fut un temps où les pagers étaient très populaires, mais le nombre des utilisateurs est maintenant tombé à 1.500", a expliqué dans un communiqué lundi Tokyo Telemessage, dernier fournisseur de ce type de services, tout en "regrettant" cette décision qui signe la fin d'une époque.En septembre 2019, la compagnie cessera son offre aux habitants de Tokyo et de trois régions voisines. Elle ne fabriquait plus de "pagers" depuis 20 ans déjà.Ces boîtiers connus sous le nom de "poke-beru" (pocket bell) au Japon, étaient devenus la coqueluche des jeunes dans les années 1990. Il était fréquent de voir de longues files de lycéennes devant les cabines téléphoniques, où elles pianotaient frénétiquement des messages chiffrés parvenant au destinataire sous forme de courts textes.Au sommet de leur gloire, en 1996, ces appareils séduisaient plus de 10 millions d'utilisateurs, selon les statistiques du gouvernement japonais.Mais ils ont rapidement été relégués aux oubliettes par les téléphones portables. Le géant des télécoms NTT, qui avaient introduit les premiers "pagers" en 1968, a ainsi arrêté son service en 2007.Tout comme le "pager" a fait de la résistance au Japon, le fax continue à être largement utilisé pour communiquer des informations dans le milieu professionnel, contrastant avec l'autre facette d'un Japon fourmillant de gadgets futuristes.nf-anb/jul(©AFP / 03 décembre 2018 09h19)