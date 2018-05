Japon: des conduites d'air rouillées dans 12 réacteurs nucléaires

Des conduites de systèmes de ventilation mangées par la corrosion et parfois percées ont été découvertes dans douze réacteurs nucléaires du Japon, ce qui présenterait un risque pour les techniciens en cas d'accident, selon un rapport de l'autorité nucléaire rendu public mercredi.Ces anomalies ont été recensées lors d'une procédure de vérification ordonnée par le gendarme du secteur après un premier cas rencontré à la centrale de Shimane (sud-ouest) en décembre 2016.La corrosion affecte des conduites d'air qui desservent les salles de contrôle. Il n'y a pas de danger en temps normal mais, "en cas d'accident", les techniciens pourraient être exposés à des fuites d'air contaminé.Les douze tranches concernées sont réparties dans un total de sept centrales, dont celle de Kashiwazaki-Kariwa (nord-ouest), la plus importante, exploitée par Tokyo Electric Power. Les conduites de quatre des sept unités de cette centrale présentent des points de corrosion, avec 5 fentes dans celles de la salle du réacteur 3 (dont une de 13 cm de long et 5 de large).Quatre trous de 2 mm de diamètre ont aussi été repérés dans l'unité 7 qui a pourtant reçu récemment le certificat technique de conformité aux normes japonaises de sûreté, présentées par le gouvernement comme étant les plus sévères au monde.Tous les réacteurs concernés par ces problèmes sont des modèles à eau bouillante (REB ou BWR) similaires à ceux de la centrale Fukushima Daiichi, mise en péril par le tsunami de mars 2011. Ses deux tranches les moins affectées, 5 et 6, ont aussi fait l'objet de ce contrôle de corrosion, la deuxième présentant des points de rouille.Aucun des réacteurs à eau pressurisée (REP ou PWR) n'est concerné.(©AFP / 23 mai 2018 10h58)