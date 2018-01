Japon: mort d'un soldat après une éruption volcanique

Tokyo - Un soldat japonais est décédé mardi et plusieurs personnes ont été blessées après l'éruption d'un volcan qui a déclenché une avalanche près d'une station de ski au nord-ouest de Tokyo.Un membre des Forces d'autodéfense, nom de l'armée nippone, "est mort après avoir été emporté par une avalanche" alors qu'il participait à un entraînement, a déclaré à l'AFP un porte-parole du ministère de la Défense. Cinq autres soldats ont été blessés.Un peu plus tôt, un responsable des secours avait fait état du décès d'un homme de 49 ans sans donner de détails sur son identité.Dix autres personnes ont par ailleurs été blessées, dont cinq gravement, selon les pompiers. Parmi elles, quatre occupants d'une cabine téléphérique ont reçu des bris de verre.Des informations avaient auparavant fait état d'une personne disparue, mais elles ont été démenties par la suite.L'Agence de météorologie nationale a appelé les habitants des alentours à ne pas s'approcher du mont Kusatsu Shirane."Aujourd'hui une éruption s'est produite", avait annoncé en début de matinée un responsable de l'agence, Makoto Saito, lors d'une conférence de presse, avertissant du risque d'autres avalanches et de projections de cendres et rochers.Des images télévisées montraient une épaisse fumée noire mêlée de pierres s'échappant du volcan aux pentes enneigées.D'après les autorités locales, 78 personnes étaient bloquées en haut, en raison de l'arrêt du téléphérique suite à une coupure de courant. Huit d'entre elles avaient pu être secourues en début d'après-midi, selon la chaîne publique NHK."La cabine dans laquelle je me trouvais s'est soudainement arrêtée. La fenêtre s'est cassée et j'ai eu peur. Une des cabines devant était couverte de cendres, alors j'ai réalisé qu'il s'agissait d'une éruption", a témoigné un skieur, interrogé par la chaîne. "Quarante à cinquante minutes plus tard, toutes les cabines ont été acheminées en haut de la montagne".Situé en plein sur la ceinture de feu du Pacifique, le Japon est régulièrement secoué par des tremblements de terre et des éruptions, parfois mortelles, de ses nombreux volcans.Le 27 septembre 2014, l'éruption surprise du Mont Otake, dans la préfecture de Nagano (centre), avait été la plus meurtrière depuis près de 90 ans. Une soixantaine de personnes étaient mortes dans cette zone prisée des randonneurs et connue pour ses spectaculaires couleurs d'automne.(©AFP / 23 janvier 2018 06h55)