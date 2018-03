Japon: première femme aux commandes d'une flotte de navires de guerre

La marine japonaise a annoncé mardi avoir nommé pour la première fois une femme pour diriger plusieurs navires de guerre, parmi lesquels le plus grand de l'armée nippone.Ryoko Azuma, 44 ans, sera à la tête d'une flotte composée de quatre navires de guerre et aura 1.000 membres d'équipages sous son commandement."C'est la première fois qu'une femme est nommée à ce poste", a indiqué à l'AFP un porte-parole de la Force japonaise maritime d'autodéfense."Mais elle n'a pas été choisie parce qu'elle est une femme", a-t-il insisté.Parmi les navires sous son commandement, se trouve le porte-hélicoptère "Izumo", le plus grand navire militaire construit par Tokyo depuis la Seconde guerre mondiale."Je veux faire de mon mieux pour accomplir la mission difficile qui m'a été confiée", a déclaré Ryoko Azuma à des journalistes après la cérémonie qui a marqué sa prise de fonction à Yokohama, ville portuaire près de Tokyo."Je ne pense pas au fait d'être une femme, mais je veux m'efforcer de devenir un modèle pour les jeunes femmes officiers", a ajouté Mme Azuma.Environ 14.000 femmes servent actuellement dans les Forces d'autodéfense, nom de l'armée nippone, soit seulement 6% de ses effectifs.Le Japon est en retard par rapport aux autres pays développés en matière d'égalité entre les hommes et les femmes. Dans la vie politique, elles restent sous-représentées, avec seulement 47 élues sur 465 au sein de la chambre basse du Parlement.(©AFP / 06 mars 2018 11h43)