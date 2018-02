Japon: un hélicoptère militaire s'écrase en zone résidentielle

APACHE

Tokyo - Un hélicoptère militaire japonais s'est écrasé lundi dans une ville du sud-ouest du Japon, mettant le feu à au moins une maison, ont annoncé des responsables locaux.Aucune information sur d'éventuelles victimes n'était dans l'immédiat confirmée."Un hélicoptère des Forces d'Autodéfense s'est écrasé sur une zone résidentielle. Une maison a pris feu", a déclaré à l'AFP un responsable officiel de la ville de Kanzaki, Katsuhide Tanaka.Deux personnes se trouvaient à bord de l'appareil Apache, a précisé à l'AFP un porte-parole du ministère de la Défense."L'hélicoptère s'est écrasé et a pris feu. Nous sommes en train de vérifier le nombre de victimes. Des images montrent que l'hélicoptère semble s'être écrasé dans une zone résidentielle et nous vérifions cela", a déclaré devant la presse le ministre de la Défense Itsunori Onodera.La chaîne de télévision publique NHK montrait des images d'une colonne de fumée s'élevant au milieu de maisons de cette ville de l'île méridionale de Kyushu. Des pompiers équipés portant des tuyaux couraient dans les rues tandis que l'on pouvait voir des habitants évacués s'éloignant lentement du site.Les pompiers de la ville ont précisé avoir envoyé 14 camions et trois ambulances sur les lieux.En 2016, un avion des Forces d'Autodéfense - appellation de l'armée japonaise - avec six personnes à son bord avait disparu dans une zone montagneuse. Quatre corps avaient plus tard été retrouvés.hih-si-uh/anb/jhd(©AFP / 05 février 2018 09h26)