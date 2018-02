Jerome Powell, nouveau président de la Fed, promet d'"expliquer" ce qu'il fait

Jerome Powell, le nouveau président de la Réserve fédérale (Fed) choisi par Donald Trump, a pris officiellement les rênes de la banque centrale lundi en promettant "d'expliquer" ce qu'il fait et de respecter la tradition d'indépendance de l'institution monétaire."Je suis humblement honoré par cette opportunité de servir le peuple américain. Alors que j'entame mon mandat, je tiens à souligner mon engagement à expliquer ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons", a déclaré M. Powell, peu après sa prestation de serment à Washington, a indiqué la Fed.Républicain modéré, juriste de formation et ex-banquier d'affaires membre du directoire de la Fed depuis cinq ans, M. Powell, qui a eu 65 ans dimanche, succède à la démocrate Janet Yellen, la première femme à avoir dirigé la Fed.Celle-ci, qui a reconnu vendredi qu'elle avait été déçue de ne pas avoir été reconduite pour un deuxième mandat de quatre ans, ce qui est usuellement le cas, n'était pas présente à la prestation de serment, selon un photographe de l'AFP.M. Powell, qui devient le 16e président de la Fed, a insisté dans une courte allocution sur "la tradition non-partisane" de la banque centrale pour "prendre des décisions objectives basées sur les meilleurs faits disponibles".Sous la direction de Janet Yellen, la Fed a été sous la pression d'élus républicains au Congrès pour prendre ses décisions monétaires suivant des règles plus prévisibles. Mme Yellen s'y était clairement opposée, affirmant que cela affecterait l'indépendance de la banque centrale.Alors que la Bourse a trébuché vendredi accusant sa pire chute depuis juin 2016, M. Powell a rappelé que l'institution monétaire "jouait un rôle clé afin d'assurer la stabilité du système financier".Il a dépeint un tableau optimiste de l'économie: "le taux de chômage est bas, l'économie progresse et l'inflation est basse"."A travers nos décisions monétaires, nous soutiendrons la poursuite de la croissance, un marché de l'emploi sain et la stabilité des prix", a-t-il ajouté.M. Powell souligne également qu'il "restera vigilant et prêt à répondre aux risques".La première grande intervention de M. Powell se fera devant le Congrès mi-février pour le témoignage bi-annuel du dirigeant de la Fed sur l'état de l'économie du pays.Sa première réunion de politique monétaire interviendra les 20 et 21 mars. De nombreux acteurs financiers s'attendent alors à la première hausse des taux d'intérêt de l'année.(©AFP / 05 février 2018 16h17)