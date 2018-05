Jérusalem: Pompeo réaffirme l'engagement américain pour la paix, n'évoque pas Gaza

Washington - Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a réaffirmé lundi l'engagement des Etats-Unis pour une "paix globale et durable entre Israël et les Palestiniens" à l'occasion de l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem.Son court communiqué ne fait aucune référence aux dizaines de Palestiniens tués lundi dans la bande de Gaza par des soldats israéliens lors de manifestations contre le transfert de l'ambassade conformément à la décision très controversée de Donald Trump annoncée en décembre."Aujourd'hui je suis fier de célébrer l'ouverture de l'ambassade des Etats-Unis en Israël à Jérusalem", a déclaré le chef de la diplomatie américaine. "Je suis ravi d'avoir visité Israël lors de mon premier voyage à l'étranger en tant que secrétaire d'Etat" fin avril et "je suis impatient d'y retourner bientôt pour visiter notre nouvelle ambassade ainsi que l'ambassadeur" David Friedman "à Jérusalem", a-t-il ajouté."Nous restons déterminés à promouvoir une paix globale et durable entre Israël et les Palestiniens", a-t-il également dit sans plus de précisions.Interrogé lundi matin par l'AFP sur les manifestations dans la bande de Gaza et leur répression, le département d'Etat américain n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.(©AFP / 14 mai 2018 14h37)