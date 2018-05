Jérusalem/ambassade américaine: réunion de la Ligue arabe mercredi

Le Caire - La Ligue arabe tiendra une réunion d'urgence mercredi pour discuter du transfert par les Etats-Unis de leur ambassade à Jérusalem, qualifié par le secrétaire général de l'organisation panarabe de "violation claire du droit international".Cette réunion aura lieu "à la demande de l'Etat de Palestine" pour discuter "des moyens de faire face à la décision illégale des Etats-Unis", a annoncé lundi à la presse Saïd Abou Ali, secrétaire général adjoint pour les Affaires palestinienne de la Ligue arabe.L'ambassade a ouvert lundi après-midi ses portes dans les murs du consulat américain à Jérusalem, tandis qu'à Gaza au moins 37 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens lors de manifestations à la frontière contre le transfert de l'ambassade.Peu après l'annonce de cette réunion, le secrétaire général de la Ligue arabe Ahmed Aboul Gheit a qualifié la décision américaine de "violation claire et sérieuse du droit international et des résolutions du conseil de sécurité".Il est "honteux de voir des pays participer avec les Etats-Unis et Israël aux célébrations pour le transfert de l'ambassade" américaine, a-t-il jugé.Le transfert de l'ambassade américaine de Tel-Aviv à Jérusalem avait été annoncé le 6 décembre par le président Donald Trump, au grand dam d'une large partie de la communauté internationale et des Palestiniens.(©AFP / 14 mai 2018 14h02)