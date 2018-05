Jérusalem: feu vert du gouvernement israélien à un projet de téléphérique

Le gouvernement israélien a donné dimanche son feu vert à un investissement de 56 millions de dollars (43 millions d'euros) pour un projet controversé de téléphérique reliant Jérusalem-Ouest à la Vieille ville, située à Jérusalem-Est, secteur palestinien occupé et annexé par Israël.Cette annonce du ministre du Tourisme Yariv Levin a été faite à la veille du transfert officiel de l'ambassade des Etats-Unis de Tel-Aviv à Jérusalem, vivement décrié par les Palestiniens.Ce projet de téléphérique "va changer la face de Jérusalem en offrant aux touristes et visiteurs un accès confortable au Mur des Lamentations", dans la Vieille ville, a affirmé M. Levin.Longue de 1,4 km, cette ligne partira de la partie ouest de Jérusalem pour rejoindre le Mont des Oliviers, à Jérusalem-Est, puis la porte des Immondices, à l'entrée de la Vieille ville, porte la plus proche du mur des Lamentations."La plus grande partie de son itinéraire passera par des terres domaniales", a ajouté le ministre sans donner d'autres détails.Le gouvernement avait approuvé l'an dernier la première phase du projet.Cette ligne comprendra quatre stations et pourra transporter 3.000 personnes par heure dans chaque sens, à une vitesse de 21 km/h, selon une estimation du ministère du Tourisme. Elle devrait être opérationnelle en 2021.Le mur des Lamentations, lieu de prière le plus saint pour les juifs, se trouve à Jérusalem-Est, occupé par Israël depuis 1967 et dont l'annexion n'a jamais été reconnue par la communauté internationale.Jérusalem-Est abrite des lieux saints majeurs pour le christianisme, l'islam et le judaïsme, et la Vieille ville est au cœur du conflit israélo-palestinien.Israël considère tout Jérusalem comme sa capitale indivisible. Les Palestiniens veulent faire de Jérusalem-Est la capitale de l'Etat auquel ils aspirent.(©AFP / 13 mai 2018 15h29)