Jet Aviation finalise la reprise d'Hawker Pacific

Zurich (awp) - Jet Aviation, spécialisée dans l'aviation d'affaires, a finalisé la reprise de l'entreprise Hawker Pacific, active dans l'entretien des avions. Le montant du rachat s'élève à 250 millions de dollars, comme annoncé en avril par Jet Aviation.Cette transaction permettra au Bâlois de se développer dans la région Asie-Pacifique et au Moyen-Orient, a indiqué le président du conseil d'administration Rob Smith, cité dans le communiqué publié mercredi.Via cette opération, Jet Avion détient ainsi 19 sites supplémentaires et plus de 800 nouveaux collaborateurs. L'entreprise bâloise, a été fondée en 1967 en Suisse et compte presque 50 filiales et 4800 employés. Elle appartient au groupe américain General Dynamics.jb/tp/lk/(AWP / 02.05.2018 17h30)