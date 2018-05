Jeux vidéo: Bigben Interactive s'offre Cyanide pour 20 M EUR

BIGBEN INTERACTIVE

UBISOFT ENTERTAINMENT

Paris - Le distributeur d'accessoires et éditeur de jeux vidéo français Bigben Interactive a annoncé lundi avoir trouvé un accord pour le rachat du studio français Cyanide, au prix de 20 millions d'euros."Le prix de transaction a été fixé à 20 millions d'euros pour 100% du capital et des droits de vote de Cyanide, la transaction devant être payée pour moitié en numéraire et pour l'autre moitié par création d'actions nouvelles Bigben par rémunération de l'apport d'actions Cyanide", précise Bigben dans un communiqué."Cette opération permet à Bigben d'acquérir plusieurs propriétés intellectuelles, constituant des actifs clés, ainsi qu'un remarquable savoir-faire", poursuit le texte.Bigben, connu pour ses accessoires, comme la manette Revolution Pro Controller 2 pour PS4, édite aussi des jeux de simulations sportives comme Rugby 18 ou Tennis World Tour, ou encore de courses de rallye avec WRC 7.Avec le rachat de Cyanide, il compte se renforcer dans les jeux à moyen budget (AA) avec de nouveaux registres comme les jeux de tir ou les jeux de gestion."Cette acquisition représente une étape capitale dans la stratégie de Bigben, car elle renforce considérablement notre capacité à créer de nouveaux jeux à la hauteur de nos ambitions", ajoute Alain Falc, le PDG de Bigben, cité dans le communiqué.Cyanide, créé en 2000 par d'anciens employés d'Ubisoft, est installé en France et au Canada et compte 110 collaborateurs.Lancée en 2001, la saga "Pro Cycling Manager", jeu de simulation de course cycliste où le joueur incarne un directeur sportif, est son titre de référence.pid/lgo/tq/(©AFP / 14 mai 2018 16h48)