Jeux vidéo: le patron de Focus Home Interactive démissionne, le titre dévisse

Paris (France) - Le patron de Focus Home Interactive, troisième éditeur français de jeux vidéo connu notamment pour "Farming Simulator", a annoncé sa démission, provoquant mercredi une baisse du titre du groupe en Bourse de plus de 20%.Après avoir passé plus de 20 ans au sein du groupe, Cédric Lagarrigue, président du directoire de Focus Home Interactive, "a fait savoir qu'il démissionnait de son mandat de membre du directoire", selon un communiqué.Le titre a perdu 22,68% à 30 euros mercredi à la Bourse de Paris, après l'annonce inattendue de ce départ.Jürgen Goeldner, actuellement membre du conseil de surveillance, a été nommé pour remplacer M. Lagarrigue."Après plus de vingt années consacrées au développement de Focus, j'ai pris la décision de démissionner de mon mandat de président et membre du directoire", a indiqué Cédric Lagarrigue sans plus d'explications."Succès après succès, Focus a grandi et est devenu l'acteur reconnu qu'il est aujourd'hui sur le marché du jeu vidéo international", a-t-il rappelé.Et "l'année 2018 devrait confirmer la forte croissance de la société avec des projets à venir qui sont les plus beaux de son histoire", a ajouté le responsable.Le groupe qui ne développe pas ses propres jeux mais édite et commercialise ceux des studios, avec des succès comme la franchise de simulation agricole "Farming Simulator", le jeu de football "Blood Bowl", "Tour de France" ou le jeu de stratégie "Wargame".Entré en Bourse en 2015 et coté sur Euronext Growth (anciennement Alternext, le marché des valeurs moyennes), Focus Home Interactive a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 75,6 millions d'euros en hausse de 9,3%.Le groupe avait indiqué en janvier qu'il prévoyait de passer la barre des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2018 grâce à de nouveaux titres comme "Call of Cthulhu" (Cyanide) et "Vampyr" (DontNod).M. Goeldner est un ancien dirigeant de l'éditeur britannique Eidos et a coordonné sa fusion avec le groupe japonais Square Enix. Il était aussi président de Chillingo, l'éditeur du jeu mobile à grand succès "Angry Birds", vendu à Electronic Arts en 2010.lgo/els/tq/eb(©AFP / 11 avril 2018 16h13)