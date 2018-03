Johann Schneider-Ammann finit en Côte d'Ivoire sa tournée africaine

Abidjan/Berne (awp/ats) - Johann Schneider-Ammann a conclu dimanche sa tournée de quatre jours en Afrique à Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire. La Suisse s'y est engagée par deux accords à renforcer la coopération bilatérale en matière de formation professionnelle.La coopération avec la Côte d'Ivoire dans le domaine de la recherche scientifique date de plus de 60 ans, a indiqué dimanche le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR). Dans la capitale ivoirienne, le conseiller fédéral a visité le Centre Suisse de Recherches Scientifiques (CSRS).La Suisse a signé une déclaration conjointe visant à renforcer la collaboration - également du côté financier - entre le CSRS et les hautes écoles helvétiques. Vendredi, un premier accord a été paraphé donnant à l'Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (IFFP) le mandat d'accompagner la réforme de ce secteur en Côte d'Ivoire.Troisième investisseurLe chef du DEFR a mené plusieurs entretiens à haut niveau à Abidjan, y compris avec le président Alassane Ouattara et le premier ministre. La Suisse compte plus de 30 entreprises en Côte d'Ivoire, où elle apparaît comme le troisième principal investisseur, notamment dans l'industrie du cacao.La Côte d'Ivoire représente le huitième partenaire commercial de la Suisse en Afrique. Le volume des échanges l'année dernière s'élevait à environ 539 millions de francs. L'investissement direct s'est monté à 300 millions (2016).A Abidjan, Johann Schneider-Ammann s'est également rendu au siège de la Banque africaine de développement (BAD). Avant la Côte d'Ivoire, il a passé deux jours au Nigeria. La dernière mission économique menée par un conseiller fédéral en Afrique de l'Ouest remonte à 17 ans.(AWP / 25.03.2018 11h36)