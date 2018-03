Jouets: Toys'R'Us va liquider ses magasins aux Etats-Unis

Le distributeur de jouets emblématique Toys'R'Us, en graves difficultés financières, va mettre en liquidation ses 735 magasins aux Etats-Unis, a-t-il annoncé jeudi dans un communiqué.Le groupe prévoit une "réorganisation" et un "processus de vente" pour ses activités au Canada, en Asie, en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Toys'R'Us a également précisé que les options restaient ouvertes pour ses autres activités à l'étranger, dont ses magasins en France, mais aussi en Australie, en Pologne, au Portugal et en Espagne.La chaîne a précisé avoir lancé dans le même temps une procédure d'appel d'offres pour ses magasins canadiens et être "en discussions avec des parties intéressées à une transaction qui pourrait combiner jusqu'à 200 magasins américains les plus rentables avec ses opérations canadiennes".Toys'R'Us, dont le siège se situe à Wayne dans le New Jersey (est) et dont les salariés américains comptent pour plus de la moitié de ses 65.000 employés, indique qu'il détaillera "prochainement" ses projets de liquidation de ses magasins américains et de cessions d'activités."Le groupe et ses conseillers s'efforcent de minimiser l'impact de la liquidation sur les marchés canadien et à l'étranger", a affirmé le PDG de Toys'R'Us, David Brandon, cité dans le communiqué.Un "arrangement" de poursuite d'activité est mis en place "pour les 60 prochains jours", a-t-il ajouté.Toys'R'Us s'était déclaré en faillite en septembre 2017, se plaçant sous la protection du chapitre 11, une disposition américaine permettant à une entreprise de continuer à fonctionner normalement à l'abri de ses créanciers.Mais le groupe a continué à rencontrer des difficultés pour se relancer et trouver de l'argent frais, ce qui a entraîné un grand nombre d'analystes à prédire récemment sa liquidation judiciaire.(©AFP / 15 mars 2018 09h55)