Jouets: le groupe Ludendo (La Grande Récré) placé en redressement judiciaire

Le groupe français Ludendo, propriétaire de l'enseigne de jouets La Grande Récré, a été placé en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris, en raison de difficultés commerciales et financières, a annoncé mardi un porte-parole à l'AFP.Le tribunal, qui a fixé la période d'observation de la société à six mois, a nommé deux administrateurs judiciaires, a-t-on précisé de même source.Ils seront chargés d'assister la société, à qui les banques ont récemment refusé des lignes de crédit, dans sa recherche d'une solution pour son redressement, a expliqué à l'AFP le porte-parole de Ludendo.Une nouvelle audience a été fixée au 14 mai pour faire le point.La dette de la société, de l'ordre de 150 millions d'euros, va désormais être échelonnée sur dix ans, ce qui va lui permettre de souffler un peu et d'établir une nouvelle stratégie.Les performances de La Grande Récré à Noël n'ont pas été au niveau de ce qui avait été annoncé et, face à ces résultats décevants, les banques n'avaient pas renouvelé les encours de crédits alloués à l'enseigne chaque année.Cette annonce est à rapprocher de la situation inquiétante du distributeur américain Toys'R'Us, placé sous le régime des faillites aux États-Unis depuis septembre.Le marché français du jouet a terminé 2017 sur un repli de 0,8% - après quatre années de croissance consécutives - avec un chiffre d'affaires de 3,4 milliards d'euros, selon le bilan de référence du cabinet NPD.Fondé en 1977 par Maurice Grunberg, le groupe Ludendo, dont l'enseigne phare est La Grande Récré, se spécialise dans le commerce des jeux, des jouets, de la fête et des loisirs pour l'enfant et la famille.Jusqu'à présent détenu à 62% par la holding familiale de son président Jean-Michel Grunberg, le groupe avait annoncé en décembre l'ouverture de son capital "afin de trouver un nouvel actionnaire majoritaire".Il compte parmi les grands du secteur en Europe, avec près de 400 magasins dans le monde, 2.500 collaborateurs directs et 100 franchisés.En 2017, la société a réalisé un chiffre d'affaire sous enseignes de 460 millions d'euros.(©AFP / 13 mars 2018 16h57)