Journaliste américain disparu en Syrie: un million de dollars de récompense

Washington - Les autorités fédérales américaines ont annoncé offrir une récompense d'un million de dollars pour toute information qui permettrait de retrouver la trace du journaliste américain Austin Tice, disparu en Syrie il y a plus de cinq ans.L'offre a été faite par le FBI, la police fédérale, qui a précisé qu'elle n'était liée à "aucun événement en particulier".M. Tice serait le seul journaliste américain actuellement détenu en Syrie, devenu l'un des pays les plus dangereux pour les reporters de guerre.La récompense sera versée pour une "information menant directement à la localisation, la récupération et le retour sain et sauf" du reporter.Les éventuels détenteurs d'informations peuvent contacter l'adresse findaustintice@fbi.gov, le site internet tips.fbi.gov ou contacter un consulat américain, a précisé le FBI.Austin Tice, un journaliste indépendant, travaillait pour McClatchy News, le Washington Post, CBS et d'autres médias dont l'AFP, la BBC et Associated Press.Il avait été enlevé le 14 août 2012 près de Damas, peu après son 31e anniversaire.Sa famille a lancé plusieurs appels afin d'obtenir des informations sur son sort, affirmant qu'elle le croyait toujours en vie.L'ONG de défense des journalistes Reporters sans frontières (RSF) a salué vendredi la décision de la police fédérale américaine. "Nous espérons que (cette récompense) encouragera quiconque ayant des informations sur Austin Tice à se manifester", a dit Margaux Ewen, responsable de RSF pour les Etats-Unis.(©AFP / 20 avril 2018 21h36)