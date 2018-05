Journaliste blessée par balle: manifestation au Monténégro

Podgorica (Monténégro) - Plusieurs centaines de personnes ont manifesté mercredi à Podgorica au lendemain d'un tir ayant blessé par balle une journaliste spécialisée dans les affaires de crime organisé au Monténégro.Agressée par le passé, notamment la dernière fois il y a un mois, Olivera Lakic, 49 ans, a été touchée à la jambe droite devant son domicile quand un inconnu a ouvert le feu mardi soir. Ses jours ne sont pas en danger."Nous ne sommes pas optimistes en ce qui concerne l'enquête", a déclaré aux manifestants Zeljko Ivanovic, le directeur du journal Vijesti, où travaille Olivera Lakic.Parmi les manifestants réunis devant le siège du gouvernement, étaient présents de nombreux journalistes monténégrins ainsi que des militants d'organisations non gouvernementales.Le Premier ministre monténégrin Dusko Markovic a réclamé une enquête "rapide et efficace".Candidat à l'Union européenne qu'il espère rejoindre en 2025, le Monténégro est en butte à un lourd problème de criminalité organisée.L'assassinat en 2004 du rédacteur en chef du quotidien Dan, Dusko Jovanovic, n'a jamais été élucidé, pas plus que la dizaine de graves agressions contre des journalistes survenues au cours des quinze dernières années.Après l'Union européenne et les Etats-Unis mardi soir, l'OSCE et le Conseil de l'Europe ont condamné cette agression.Le Monténégro se situe au 103ème rang au classement 2018 de Reporters sans frontière (RSF) sur la liberté de la presse. Dans ce pays, "La question de l'autocensure et de la sécurité des journalistes reste un défi majeur", selon RSF.(©AFP / 09 mai 2018 13h23)