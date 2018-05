Journalistes tués en Afghanistan: la Maison Blanche dénonce "un acte odieux"

Washington - La Maison Blanche a qualifié mardi d'"acte odieux" le double attentat-suicide ayant fait au moins 25 morts, dont dix journalistes, la veille en Afghanistan."Il n'y a absolument aucune justification pour un acte aussi insensé et odieux", a déclaré la porte-parole de la Maison Blanche Sarah Sanders, ajoutant que les Etats-Unis "condamnaient fermement" ces attaques."Ces journalistes se trouvaient dans cette zone pour couvrir l'explosion d'une bombe, quand une seconde explosion a eu lieu. La presse afghane est une illustration puissante de comment ce pays s'est transformé", a-t-elle ajouté.Ses propos suivaient ceux du ministre de la Défense Jim Mattis qui avait assuré plus tôt du soutien des Etats-Unis au peuple afghan et au gouvernement de Kaboul."Le meurtre de journalistes et d'autres personnes innocentes est un fort symbole de ce qu'on défend et surtout de ce à quoi on s'oppose", a-t-il déclaré au Pentagone, alors que le nouveau chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a condamné une "attaque insensée et barbare".Neuf journalistes sont morts dans un double attentat-suicide à Kaboul, qui a tué seize autres personnes. Un dixième journaliste a été abattu à Khost, dans une province du sud-est du pays.(©AFP / 01 mai 2018 19h28)