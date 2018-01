Julius Bär a nettement renforcé bénéfices et masse sous gestion en 2017

(dépêche complétée et compilée avec acquisition)Zurich (awp) - La banque de gestion Julius Bär a connu en 2017 une solide progression de ses recettes, de sa masse sous gestion et de ses bénéfices. La collecte d'argent a dépassé les attentes de la direction. La performance globale se révèle toutefois inférieure aux prévisions.Le bénéfice attribuable aux actionnaires s'est étoffé de 14% sur un an, à 705 mio CHF, indique mercredi l'établissement zurichois. La progression est identique pour le bénéfice ajusté, qui s'est inscrit à 806 mio CHF. Cet indicateur est apuré des frais d'intégration et de restructuration ainsi que des correctifs de valeurs liés à des acquisitions ou désinvestissements.Le conseil d'administration propose de relever le dividende de 17% à 1,40 CHF. L'assemblée générale se prononcera le 11 avril.En termes de volume d'affaires, la banque affiche une augmentation encore plus forte, avec une masse sous gestion gonflée de 16% à 388 mrd CHF. Les afflux nets d'argent sont supérieurs à 22 mrd, soit 6,6% de la progression totale alors que la banque visait 4-6%.Julius Bär a introduit une nouvelle méthode de gestion de fortune qui sépare les mandats avec et sans conseil. Ce moyen de calcul a réduit la masse de 6 mrd.Les derniers mois de 2017 se sont révélés agités pour la banque, qui a enregistré le départ surprise de son charismatique directeur général (CEO) Boris Collardi. Le Jurassien d'origine a quitté ses fonctions avec effet immédiat en novembre pour rejoindre Pictet en qualité d'associé au mois de juin.Bernhard Hodler a repris immédiatement le flambeau à la tête du groupe zurichois. "Je veux continuer a affiner notre stratégie exclusive de banque privée qui permet de nous démarquer et positionne Julius Bär comme un conseiller de confiance pour les clients", a déclaré, cité dans le communiqué, le nouveau CEO, pour qui la présentation des chiffres constitue une première en tant que CEO.ACQUISITION AU BRÉSILL'activité de commissions a connu une véritable envolée des recettes (+23%). La croissance des opérations d'intérêts est moins forte, mais toujours supérieure à 10%. Le produit d'exploitation a gonflé de 14% à 3,25 mrd CHF. La marge brute a reculé d'un point de base à 90 pb.La banque présente une hausse de 13% des charges à 2,26 mrd et de 4% de la masse salariale, qui totalise 6292 équivalents plein temps.La performance de Julius Bär s'inscrit globalement en deçà des attentes du consensus AWP. Les afflux nets d'argent, les recettes et le dividende sont néanmoins dans la cible.Par ailleurs, Julius Bär s'est emparé d'une participation de 95% de Reliance Group, présenté comme l'un des plus importants gestionnaires de fortune du Brésil. Le montant de la transaction fait l'objet d'une clause de confidentialité.La masse sous gestion de Reliance atteint environ 17 mrd BRL, soit 5 mrd CHF. L'opération permet à la banque zurichoise de renforcer ses actifs dans ce pays à 13 mrd CHF. Julius Bär s'attend à finaliser la transaction dans le courant du deuxième trimestre 2018, sous réserve du feu vert des autorités compétentes.Les investisseurs semblaient peu inspirés par ces nouvelles. A 9h20, le titre Julius Bär perdait 3,4% à 61,64 CHF, en dernière position d'un SMI en recul de 0,03%.fr/ol(AWP / 31.01.2018 09h32)