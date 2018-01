Julius Bär acquiert 95% de Reliance Group et se renforce au Brésil

Zurich (awp) - Julius Bär s'est emparé d'une participation de 95% de Reliance Group, présenté comme l'un des plus importants gestionnaires de fortune du Brésil. Le montant de la transaction fait l'objet d'une clause de confidentialité, indique mercredi la banque de gestion zurichoise.La masse sous gestion de Reliance atteint environ 17 mrd BRL, soit 5 mrd CHF. L'opération permet à la banque zurichoise de renforcer ses actifs dans ce pays à 13 mrd CHF. Julius Bär s'attend à finaliser la transaction dans le courant du deuxième trimestre 2018.Fondé en 1998, le gestionnaire brésilien emploie 70 personnes et sert principalement des clients fortunés et très fortunés. Rentable, le groupe Reliance devrait contribuer jusqu'à 5% des résultats de Julius Bär.Suite à cette acquisition, la banque zurichoise verra ses ratios de fonds propres se contracter de moins de 50 points de base, précise le communiqué.Au Brésil, Julius Bär avait pris le contrôle en 2014 de GPS Investimentos, dont les actifs sous gestion avoisinent les 8 mrd CHF.fr/lk(AWP / 31.01.2018 07h43)