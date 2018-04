Julius Bär considère l'Asie comme un pilier de sa croissance (CEO)

Zurich (awp) - L'Asie constitue un pilier important pour la croissance de la banque de gestion Julius Bär. "Je perçois également des opportunités en Amérique du Sud", a indiqué Bernhard Hodler, le nouveau directeur général (CEO), lors d'une interview publiée vendredi par le quotidien indien "The Economic Times".L'Inde figure déjà parmi les marchés clés de l'établissement zurichois, où se trouvent de nombreux riches clients potentiels et où la demande de conseils en investissement est forte. M. Hodler s'attend à des entrées nettes d'argent une fois que la situation dans le pays se sera stabilisée. De nombreuses élections se tiendront dans le pays cette année, avant le renouvellement complet du Parlement en 2019.Le patron de Julius Bär estime que le marché des actions présente encore du potentiel malgré la forte volatilité connue dernièrement en raison des incertitudes politiques.La fin de la politique très accommodante des banques centrales demeure le plus grand défi, un virage délicat qu'il faudra négocier. "Ce ne sera pas facile, car la quantité de liquidité qui a été injectée dans le système est très élevée", a déclaré le banquier.La normalisation des politiques monétaires devrait prendre davantage de temps en Europe. "Aux Etats-Unis, la réforme fiscale de Donald Trump et les investissements dans les infrastructures pourraient conduire à une surchauffe de l'économie, forçant la Fed à réagir de manière excessive", a souligné le CEO.Bernhard Hodler a repris les rênes de Julius Bär en novembre dernier, suite à la démission surprise de Boris Collardi. Ce dernier siègera au collège des associés de Pictet à partir du mois de juin.dm/ra/fr/lk(AWP / 06.04.2018 09h33)