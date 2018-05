Julius Bär dépasse la marque des 400 milliards de masse sous gestion

Zurich (awp) - La banque de gestion Julius Bär a franchi une nouvelle marque à fin avril, dépassant les 400 milliards de francs de masse sous gestion pour la première fois de son histoire. L'augmentation des volumes s'explique par des entrées d'argent continues et par le renforcement du dollar, indique l'établissement zurichois mercredi.A fin avril, les actifs sous gestion affichaient 401 milliards de francs, en hausse de 3,4% par rapport à décembre 2017. L'apport des marchés à cette croissance s'est révélée anecdotique, souligne le communiqué.Sur une base annualisée, les afflux nets d'argent ont représenté 5% de la hausse, dans la cible maison de 4-6%. Les entrées sont arrivées en provenance d'Europe, de Suisse et d'Asie, avec des apports substantiels des conseillers recrutés en 2016 et 2017, explique la banque privée zurichoise.Julius Bär a soigné sa rentabilité, avec une marge brute améliorée de 5 points de base à 93 pb. L'activités clientèle s'est révélée fructueuse en janvier et, dans une moindre mesure, en mars. Le ratio coûts/revenus a été amélioré de 2 points de pourcentage sur quatre mois à 67%.Les chiffres publiés par Julius Bär sont légèrement supérieurs aux prévisions du consensus AWP, qui plaçait la masse sous gestion à 398,7 milliards de francs et le ratio coûts/revenus à 68%.A fin avril, le ratio de fonds propres s'est fixé à 13,3%, contre 13,5% à fin décembre.Le groupe bancaire ne fournit aucune prévision dans son communiqué. La publication des chiffres semestriels complets est prévue le 23 juin.fr/lk(AWP / 23.05.2018 07h28)