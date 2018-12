Julius Bär: le président du conseil d'administration pourrait partir début 2019

Zurich (awp) - Le président du conseil d'administration de Julius Bär, Daniel Sauter, pourrait renoncer à se représenter lors de l'assemblée générale de début 2019. Il l'a du moins laissé entendre dans un environnement privé, a rapporté la SonntagsZeitung. La banque fait face à des difficultés en raison de sa stratégie de croissance des dernières années, a ajouté le dominical.M. Sauter, avec l'ex-patron Boris Collardi, a forcé cette stratégie. Depuis que M. Sauter a pris la présidence, en 2012, Julius Bär a fortement crû en Asie et en Amérique latine surtout. La masse sous gestion est passée de 158 à 393 milliards de francs ces dix dernières années.L'unité de conformité qui devait surveiller cette croissance n'a pas été à la hauteur de la tâche. Il semble que des documents de clientèle soient incomplets et que les règles PEP (que faire avec ces clients qui sont membres ou parents de membres de gouvernement) n'aient pas été appliquées avec suffisamment de soin, selon l'article du journal.Pour cela et d'autres raisons, M. Sauter renoncera à son poste de président à l'assemblée générale de l'an prochain. Contacté par la SonntagsZeitung, un porte-parole de la banque a refusé de commenter. Il a toutefois souligné que grâce à une réglementation d'exception, M. Sauter pourrait accomplir un mandat supplémentaire, bien qu'il préside le conseil d'administration depuis 12 ans.kw/rp(AWP / 02.12.2018 14h55)