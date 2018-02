Julius Bär va se renforcer en Grande-Bretagne avec un bureau en Ecosse

Zurich (awp) - Julius Baer International, rattaché au groupe bancaire Julius Bär, va renforcer sa présence dans les Iles britanniques avec l'ouverture prochaine d'un bureau à Edimbourg, la capitale écossaise. La société y comptera cinq conseillers et gestionnaires de fortune afin de servir la clientèle locale, indique mardi la société zurichoise.La succursale sera inaugurée au deuxième trimestre et sera placée sous la responsabilité de Gordon Scott, responsable régional pour l'Ecosse, l'Irlande du Nord et l'Angleterre septentrionale. Julius Baer International avait annoncé l'été dernier une extension régionale des activités à Manchester, Leeds et Dublin, trois bureaux occupés par quelque 20 employés.yr/rw/fr/rp(AWP / 13.02.2018 11h10)