Jungfraubahn: le nombre de visiteurs du Jungfraujoch progresse fortement en 2017

Zurich (awp) - Jungfraubahn a enregistré une nouvelle augmentation de la fréquentation du Jungfraujoch. En 2017, 1,04 mio de visiteurs ont été transportés jusqu'à la plus haute gare ferroviaire d'Europe, un chiffre en hausse de 13,6% sur un an, a indiqué l'entreprise vendredi.La barre du million de visiteurs n'avait jusqu'ici été franchie qu'une seule fois, en 2015, et 2016 s'était avérée plus mitigée. Les visiteurs en provenance d'Asie ont particulièrement contribué à la solide performance.En outre, la saison de sports d'hiver 2017/2018 a bien débuté avec une ouverture précoce dès la mi-novembre grâce à une météo favorable. Entre l'ouverture et le 2 janvier, 180'000 visites d'amateurs de sports d'hiver ont été enregistrées, un chiffre en hausse de 60% sur un an.Les autres remontées mécaniques du groupe ont également enregistré un nombre de visiteurs en hausse, notamment Grindelwald-First (+17,8%), Mürrenbahn (+6,7%) et Harderbahn (+30%).ol/al(AWP / 05.01.2018 08h00)