Jungfraubahn profite de l'essor de la demande asiatique, bénéfice record en 2017

Zurich (awp) - Jungfraubahn a profité de l'essor de la demande asiatique en 2017 ainsi que de la diversification de ses activités. Le bénéfice net a progressé de 34,6% à 41,6 mio CHF, a souligné la société mercredi. Un dividende de 2,40 CHF sera proposé aux actionnaires, contre 2,10 CHF un an plus tôt.Le bénéfice opérationnel a progressé de 14,6% à 193,9 mio CHF, alors que la marge Ebit a crû de 5,9% sur un an à 27,4%.Au total, 1,04 mio de voyageurs se sont rendus au Jungfraujoch en 2017, correspondant à des ventes en hausse de 16,1% à 128,7 mio CHF. Le segment Experience Mountains a vu ses revenus progresser de 19,2% à 22,0 mio CHF.Sur le segment des sports d'hiver, les revenus ont été inférieurs à la moyenne de début 2017 au printemps. Toutefois, la saison 2017/18 en novembre a démarré solidement grâce aux conditions météorologiques favorables. Les revenus de ce segment ont progressé de 8,0% à 26,1 mio.L'année 2018 a démarré timidement pour les activités sur le Jungfraujoch, affectées par des intempéries. Entre janvier et mars, le nombre de voyageurs était en repli de 6,3% sur un an. La société compte faire avancer son projet de téléphériques, qui devrait permettre de renforcer l'attrait de la région comme destination de sports d'hiver.Le conseil d'administration propose la nomination de Catrina Luchsinger Gähwiler en son sein pour prendre la relève de Bruno Hofweber, qui ne se représentera pas.ol/jh(AWP / 04.04.2018 08h02)