Jungfraubahn: retrait des dernières oppositions au projet en V

Zurich (awp) - Les remontées mécaniques de la Jungfrau (Jungfraubahnen) se félicitent mercredi du retrait des dernières oppositions à son projet "en V", comprenant une station de départ à Grindelwald pour deux stations d'arrivée, sur le glacier de l'Eiger et à Männlichen. Les ultimes recours étaient motivés par des considérations écologiques et d'esthétique paysagère, rappellent les Jungfraubahnen dans un communiqué mercredi.La levée des dernières résistances citoyennes permet enfin au projet d'aller de l'avant.La société oberlandaise avait déjà conclu un accord en octobre dernier avec Scheidegg Hotels, détenue par la famille von Almen, après des années de négociations et de discussions.L'objectif consistait alors à démarrer les travaux de construction en été de cette année, afin d'inaugurer le nouveau Männlichenbahn à fin 2019 et l'Eiger-Express à fin 2020.jh/rp(AWP / 28.02.2018 15h00)