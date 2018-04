KPN: bénéfice net 1T en hausse de 35% malgré une baisse des ventes

La Haye - Le groupe néerlandais de télécommunications KPN a publié jeudi un bénéfice net en hausse de 35% au premier trimestre, à 98 millions d'euros, en dépit d'une baisse de 3,4% de son chiffre d'affaires, à 1,40 milliard.Le plus grand acteur sur le marché néerlandais des télécommunications se débat depuis quelque temps avec une concurrence féroce dans un secteur en perte de vitesse, mais a réussi à réduire ses coûts.La disparition de la surfacturation des appels et de l'accès internet mobiles dans l'Union européenne a affecté les résultats du groupe. Le chiffre d'affaires généré par les services mobiles a baissé de 9%, également plombé par une forte pression sur les prix.Le chiffre d'affaires ajusté de la branche "Particuliers" a baissé de 2,6%, en partie en raison de la chute des revenus provenant de la vente de téléphones mobiles, les clients favorisant de plus en plus l'achat d'une carte SIM sans téléphone neuf, a indiqué KPN dans un communiqué.Le chiffre d'affaires ajusté de la branche "Sociétés" est également en baisse, de 2,4%.L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a de son côté enregistré une hausse de 4,9% à 555 millions d'euros."Les Pays-Bas bénéficient de réseaux de haute qualité et, en même temps, le marché néerlandais est l'un des marchés les plus compétitifs d'Europe", a affirmé le directeur exécutif de KPN, Maximo Ibarra, cité dans le communiqué."Nous croyons qu'il est possible d'améliorer davantage la situation en augmentant la numérisation de nos activités, ce qui entraînera des économies et de nouvelles sources de revenus potentielles", a ajouté M. Ibarra.KPN a comptabilisé sa filiale américaine iBasis comme une activité abandonnée dans son rapport trimestriel, après l'annonce en mars d'un accord conclu sur la vente de iBasis à Tofane Global.(©AFP / 26 avril 2018 08h07)