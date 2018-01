KTM boucle 2017 sur sa septième hausse consécutive et met les gaz pour 2018-2021

Zurich (awp) - Le motoriste autrichien KTM Industries a confirmé dans les chiffres la croissance en volume annoncée début janvier pour l'exercice 2017. Selon des résultats préliminaires publiés lundi soir, le groupe a vu ses recettes et ses résultats bondir. Dans la foulée, la direction a revu à la hausse ses objectifs à l'horizon 2021 et la part de son flottant.Au cours de l'exercice écoulé, KTM a réalisé un chiffre d'affaires de 1,53 mrd EUR, soit 14% de mieux qu'en 2016. Il s'agit de la septième performance record d'affilée, se félicite le groupe industriel coté sur SIX. Le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) a quant à lui progressé de 8% pour atteindre 132,5 mio EUR.L'entreprise a investi près de 180 mio EUR sur ses sites autrichiens, dont un peu plus de la moitié (92 mio) dans le développement de produits (outillage et machines). Elle a également étoffé ses effectifs de plus 800 collaborateurs supplémentaires, essentiellement en Autriche, portant le total à quelque 5900.Pour l'exercice en cours, la direction de KTM dit s'attendre à une poursuite de la croissance dans ses activités-clés, grâce notamment au lancement des premières motos routières Husqvarna et d'un nouveau bicylindre de la marque maison.Le groupe vise désormais dès cette année et jusqu'en 2021 une croissance comprise entre 9 et 11%, contre 7 à 9% jusqu'ici et ambitionne de vendre d'ici là au moins 360'000 unités, contre 300'000. L'objectif de marge Ebit (8-10%) a quant à lui été confirmé.Stefan Pierer, l'actionnaire principal de KTM, envisage par ailleurs de placer le mois prochain une partie de sa participation auprès d'investisseurs qualifiés et institutionnels afin d'accroître la liquidité du titre. Il entend cependant conserver au moins 60% du capital-actions (69% actuellement).buc/rp(AWP / 29.01.2018 18h40)