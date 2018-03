KTM finalise son offre de rachat des actions de Pankl Racing

Zurich (awp) - Le motoriste KTM a finalisé son offre de rachat des actions de sa filiale Pankl Racing Systems. L'entreprise autrichienne cotée à la Bourse suisse détient maintenant 98,22% de Pankl Racing et 39'273 actions ont été servies au total lors de l'opération, indique mardi le groupe autrichien.Les actionnaires se sont vus proposer 42,18 EUR par action Pankl. La Bourse de Vienne a fixé la décotation de Pankl au 31 mai et le dernier jour de négoce a été fixé au 30 mai, précise le communiqué de l'entreprise.En janvier, KTM avait annoncé son intention de reprendre dans son intégralité sa filiale spécialisée dans la conception et la production de pièces, avant de lancer une offre publique d'achat (OPA). Cette dernière était valable du 2 février jusqu'au 23 mars. KTM détenait auparavant déjà 94,53% de Pankl.lk/(AWP / 27.03.2018 20h00)