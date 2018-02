KTM: la filiale Pankl Racing sera décotée de la Bourse de Vienne au 31 mai

Zurich (awp) - Le motoriste KTM Industries a franchi une nouvelle étape en vue de la reprise intégrale projetée de sa filiale Pankl Racing. La Bourse de Vienne a fixé lundi la décotation de Pankl au 31 mai. Le dernier jour de négoce a été fixé au 30 mai, indique le groupe autrichien coté sur SIX dans son communiqué.En janvier, KTM avait annoncé son intention de reprendre dans son intégralité sa filiale spécialisée dans la conception et la production de pièces, avant de lancer une offre publique d'achat (OPA). Cette dernière court depuis le 2 février et durera jusqu'au 23 mars. KTM détient déjà 94,53% de Pankl.rw/yr/buc/fr(AWP / 19.02.2018 17h15)