KTM verse un dividende inchangé à ses actionnaires, ambitieux pour les ventes

Zurich (awp) - Le motoriste autrichien KTM Industries a confirmé mardi ses solides résultats réalisés en 2017 et a articulé de nouveaux objectifs ambitieux en matière de ventes de motos. Alors que tous les feux sont au vert, les actionnaires devront se contenter d'un dividende inchangé à 3 centimes d'euros par action.Le groupe, coté à la Bourse suisse et à Vienne, a réalisé sur l'exercice écoulé un chiffre d'affaires de 1,53 mrd EUR, soit 14% de mieux qu'en 2016, grâce à la vente de 238'334 motos (+17%). Les coûts de production ont cependant aussi pris l'ascenseur, progressant de 17,4% à 1,1 mrd EUR.Le résultat d'exploitation (Ebit) est ressorti en hausse de 8% à 132,5 mio, mais en raison d'un charge fiscale plus élevée le bénéfice net s'est contracté de 5,7% à 82,9 mio EUR, a détaillé KTM dans son rapport annuel.La direction a également confirmé le nouvel objectif de vendre plus de 360'000 motos d'ici 2021 et compte porter ce chiffre à plus de 400'000 en 2022.al/jh(AWP / 20.03.2018 08h22)