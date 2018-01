Kaboul: 22 morts, certains inidentifiables, dans l'hôtel attaqué

Au moins 22 corps ont été retirés du grand hôtel de Kaboul attaqué ce week-end par des talibans, dont "certains calcinés" sont difficiles à identifier, selon un nouveau bilan du ministère de la Santé lundi."22 corps ont été emmenés dans les hôpitaux, notamment pour pouvoir être identifiés. Certains de ces corps sont tellement calcinés qu'il faudra des tests ADN pour les reconnaître", a indiqué à l'AFP Wahid Majroh, porte-parole du ministère.Le précédent bilan officiel du ministère de l'Intérieur faisait état de "18 morts dont 14 étrangers et dix blessés dont six militaires".Les corps des six assaillants, tués dans l'assaut des forces spéciales, auraient été gardés séparément de ceux de leurs victimes, selon un responsable des renseignements afghans (NDS) à l'AFP.Selon les médias locaux, le nombre de morts se compterait en dizaines: la chaîne de télévision Tolo News cite ainsi "43 morts selon des sources crédibles".La majorité des blessés ont été emmenés à l'hôpital militaire de Kaboul - interdit à la presse - selon le ministère de la Santé.Le porte-parole adjoint du ministère de l'Intérieur Nasrat Rahimi, a rapporté lundi à l'AFP que "le commando a fait usage de pistolets, de kalashnikov et de grenades et l'un d'eux portait une veste d'explosifs".La plupart des victimes ont été tuées par armes à feu mais d'autres ont péri dans l'incendie déclenché au quatrième étage par le commando de six hommes après le début de l'attaque.Selon une source sécuritaire, "deux des assaillants avaient passé la nuit à l'hôtel, enregistrés comme clients".Un des serveurs du restaurant, Hasibullah, 24 ans, blessé dans l'opération, a raconté à Tolo News que "deux hommes en civil" l'ont appelé en entrant "pour passer commande du dîner, avant d'ouvrir le feu au (fusil d'assaut) kalashnikov et de tuer plusieurs clients".Les talibans ont revendiqué cette attaque dans un communiqué, affirmant avoir tué "des dizaines d'étrangers".(©AFP / 22 janvier 2018 08h28)