Kaboul: douze heures d'attaque et un bilan très incertain

Les talibans ont revendiqué dimanche les douze heures d'assaut et de furie contre un grand hôtel de Kaboul, dont le bilan restait incertain plusieurs heures après la fin des opérations.Le ministère de l'Intérieur a annoncé la mort de cinq Afghans et celle de "un ou deux étrangers" alors que la fouille de l'Intercontinental, propriété de l'Etat afghan et non de la chaîne internationale éponyme, se poursuivait."Nous sommes toujours en train de vérifier chaque chambre pour voir si s'y trouvent des victimes" a expliqué en fin de journée le porte-parole du ministère, Najib Danish.Le bilan provisoire ne semble pas cadrer avec la violence de l'attaque: des assaillants dépeints comme tirant à vue dans la salle à manger avant de forcer les chambres pour prendre des clients en otages, parfois immédiatement abattus. Et déclenchant un incendie au quatrième étage qui a duré une bonne partie de la nuit.Selon M. Danish, c'est un commando de six hommes, et non quatre comme annoncé précédemment, qui s'est emparé samedi soir de l'hôtel: "Deux autres se trouvaient cachés dans les réserves du sixième étage".L'attaque a pris fin plus de douze heures plus tard, vers 09H30 dimanche (06H00 GMT), une fois les six hommes abattus par les unités afghanes avec le soutien de la coalition occidentale sous mandat de l'Otan - la Norvège notamment a annoncé avoir contribué au dénouement."L'attaque est terminée, tous les assaillants ont été tués, 126 personnes ont été secourues dont 41 étrangers", a annoncé M. Danish. Il a précisé que six membres des forces spéciales afghanes, réputées pour leur excellence, ont été blessés.Le porte-parole des taliban Zabiullah Mujahid a revendiqué l'opération dans un message affirmant que l'hôtel était "plein d'envahisseurs américains et d'autres nationalités" et que l'attaque a tué des "dizaines" d'entre eux.L'Ukraine a annoncé sur Twitter le décès d'un de ses ressortissants, selon un responsable du département consulaire, Vasyl Kyrylych.Et la compagnie aérienne afghane Kam Air a déploré "seize disparus parmi les 42 membres de son personnel qui se trouvaient dans l'hôtel, dont des pilotes et membres d'équipage", a expliqué à l'AFP son PDG, le capitaine Samad Usman Samadi.La compagnie a évoqué un peu plus tard "des morts et des blessés".Selon M. Danish, "le commando est arrivé par le nord pour entrer dans l'hôtel par la cuisine avant de gagner le hall où il a ouvert le feu sur les clients et les gardes de sécurité".L'électricité a été coupée dans le quartier et l'hôtel, situé sur une colline de l'ouest de Kaboul, plongé dans l'obscurité toute la nuit à l'exception de hautes flammes qui s'échappaient du toit."Je suis sorti, mais plus d'une centaine de mes collègues et amis sont toujours coincés entre la vie et la mort. Priez pour eux s'il-vous-plaît", a écrit sur Facebook un client rescapé, Aziz Tayeb.Sur Twitter, des proches angoissés demandaient des nouvelles des leurs séjournant dans l'établissement. De Washington, le Département d'Etat appelait à signaler l'éventuelle présence d'Américains.Au terme d'une nuit de cauchemar, le jour s'est levé sur la façade en partie noircie du bâtiment.Un comptable de l'hôtel qui s'est échappé grâce à sa connaissance des lieux a mis en cause la sécurité de l'hôtel, affirmant à l'AFP que "les gardes se sont sauvés sans combattre, ils n'ont pas riposté, ils n'avaient aucune expérience".Selon M. Danish, une nouvelle compagnie privée était chargée depuis début janvier de la sécurité de l'hôtel jusqu'alors assurée par les forces gouvernementales."Nos équipes enquêtent pour comprendre comment les terroristes se sont infiltrés. S'il y a eu des négligences, elles seront sanctionnées".L'Intercontinental de Kaboul, l'un des deux cinq étoiles de la ville, accueille fréquemment des mariages, des conférences et des réunions politiques. Sa terrasse illuminée dominant la ville est particulièrement prisée des classes aisées.L'établissement, ouvert en 1969, avait déjà été visé en juin 2011 par une attaque des talibans qui avait fait 21 morts.Des mises en garde précises avaient été lancées depuis 48 heures concernant le risque d'attaques contre des lieux fréquentés par les étrangers. Elles avaient conduit l'ONU et certaines ambassades à décréter l'état d'alerte.La dernière attaque contre un grand hôtel, en mars 2014, avait visé l'autre cinq étoiles de Kaboul, le Serena. Neuf personnes avaient été tuées, dont un journaliste de l'AFP et sa famille.La violence reste endémique en Afghanistan, seize ans après le débarquement des Occidentaux fin 2001. Dans le nord du pays, à Balkh, au moins 18 policiers ont été enlevés et abattus dans la nuit de samedi à dimanche par des insurgés talibans dans un village, selon le chef adjoint de la police, Abdul Raziq Qaderi.A Herat (ouest), au moins huit civils ont péri dans l'explosion de leur véhicule qui a sauté sur une mine, imputée aux talibans par des responsables locaux.(©AFP / 21 janvier 2018 14h30)